Fra domani e lunedì sarà ufficiale la rescissione fra il Sassuolo e Fabio Grosso. A quel punto il tecnico sarà libero di accordarsi con la Fiorentina che nel frattempo, ieri, ha fatto scadere l'opzione per il prolungamento di Paolo Vanoli al quale termina il contratto il 30 giugno.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Ecco quando sarà ufficiale Grosso. E c’è un retroscena su Vanoli”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Ecco quando sarà ufficiale Grosso. E c’è un retroscena su Vanoli”
La Fiorentina, ieri, ha fatto scadere l'opzione per il prolungamento di contratto di Paolo Vanoli
Grosso—
La sensazione è che la Fiorentina comunicherà a Vanoli la decisione definitiva di non proseguire insieme, quando avrà in mano il contratto firmato dal nuovo allenatore.
Vanoli—
Far valere l'opzione non era comunque nei piani dei viola che, anche in caso di permanenza, avrebbero fatto un accordo ex novo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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