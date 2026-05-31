Gazzetta sulla difesa: “Nome nuovo dalla Spagna”. Deciso chi rimarrà a Firenze

Intanto a ora rimangono in rosa i difensori già protagonisti della passata stagione, fra tutti i titolari Ranieri e Pongracic, ma neanche Comuzzo

Redazione VN 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 06:28)

Non solo Viery. Altro piede sinistro su cui c'è interesse è Adam Obert, slovacco del Cagliari, utile sia come centrale che a sinistra, che è entrato sotto i riflettori di club italiani ed esteri. È un 2002, vero pilastro della linea arretrata di Pisacane ed è chiaro che su di lui ci sia concorrenza.

Paratici — È un destro invece Comert, centrale classe '98 del Valencia, in scadenza. Una voce che è rimbalzata dalla Spagna anche perché sarà svincolato e quindi può diventare un'occasione.

Mercato — Intanto a ora rimangono in rosa i difensori già protagonisti della passata stagione, fra tutti i titolari Ranieri e Pongracic, ma neanche Comuzzo è per il momento sulla lista dei partenti. Per tutti vale il discorso della permanenza, sempre che non arrivino offerte veramente vantaggiose. Infine non è stato riscattato Rugani. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.