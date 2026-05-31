Repubblica: “De Gea può lasciare la Fiorentina. Contatti con un nuovo portiere”

David De Gea, capitano della Fiorentina nell'ultima stagione, potrebbe non essere uno dei punti fermi del nuovo corso guidato da Fabio Grosso

Redazione VN 31 maggio - 06:18

David De Gea, capitano della Fiorentina nell'ultima stagione, potrebbe non essere uno dei punti fermi del nuovo corso guidato da Fabio Grosso. Nonostante il rinnovo firmato un anno fa fino al 2028 e un ingaggio da circa 3 milioni di euro annui, il portiere spagnolo è tra i giocatori sotto osservazione da parte della dirigenza, impegnata in una revisione dei costi e nella pianificazione della prossima stagione.

De Gea — A pesare nelle valutazioni non c'è soltanto l'aspetto economico, ma anche il rendimento. Dopo una prima parte di campionato difficile, De Gea ha alzato il livello delle proprie prestazioni nel girone di ritorno, contribuendo alla crescita della squadra e al raggiungimento della salvezza. Un percorso altalenante che ha spinto il direttore sportivo Fabio Paratici a riflettere sul futuro del ruolo. Nel frattempo la società si è già mossa: Martinelli dovrebbe partire nuovamente in prestito per proseguire il proprio percorso di crescita, mentre tra i profili monitorati c'è anche il greco Christos Mandas, ex Lazio e reduce da un'esperienza al Bournemouth.

Mandas — Sul portiere spagnolo restano vive alcune attenzioni di mercato. La Juventus lo segue come possibile soluzione per la porta, anche se non rappresenta la prima scelta dei bianconeri. Restano inoltre da monitorare eventuali opportunità provenienti dalla Premier League o dalla Liga. De Gea, però, a Firenze si trova bene e nel messaggio pubblicato sui social al termine della stagione ha ribadito il proprio attaccamento ai colori viola, ringraziando squadra e tifosi senza lasciare intendere né un addio né una permanenza certa. La Fiorentina ascolterà eventuali offerte, ma ogni decisione sarà presa nelle prossime settimane. Lo scrive Repubblica.