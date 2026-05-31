CorSport: “Non solo la Roma, un altro club di A vuole Dodò. Parte l’asta?”

Dodò è finito al centro del mercato estivo . Il terzino brasiliano della Fiorentina piace sia al Napoli che alla Roma, con i due club pronti a sfidarsi per assicurarsi uno dei migliori esterni del campionato. I viola valutano il giocatore circa 15 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto alle richieste superiori ai 20 milioni avanzate un anno fa. A rendere ancora più concreta l'ipotesi di una cessione c'è la situazione contrattuale: l'accordo con la Fiorentina scade nel 2027 e, al momento, non ci sono segnali di rinnovo.

Napoli e Roma

Anche la Roma di Gian Piero Gasperini continua a monitorare il laterale viola. I giallorossi avevano già sondato il terreno la scorsa estate e negli ultimi mesi il direttore sportivo Frederic Massara avrebbe riallacciato i contatti con l'entourage del calciatore. Ad alimentare le voci di mercato ha contribuito anche un curioso episodio social: Dodò ha messo e poi rapidamente rimosso un "like" a un post celebrativo della qualificazione della Roma in Champions League, un gesto che non è passato inosservato tra tifosi e addetti ai lavori. Lo scrive il Corriere dello Sport.