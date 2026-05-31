Per un brasiliano in uscita nella linea arretrata, un altro è già chiacchierato in entrata, con ruolo diverso ma nello stesso reparto. La Fiorentina sta infatti cominciando a muoversi e ha puntato Viery, difensore classe 2005 del Gremio. Brasiliano come Dodò(che sembra ai saluti così come tutti gli altri terzini ed esterni tranne Parisi), Viery è esploso nell'ultima stagione e ha già attirato l'interesse del mercato europeo.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Paratici vuole un colosso brasiliano. Il Gremio fa muro”. La trattativa
Viery—
La prima offerta dei viola, sui 12 milioni, sarebbe stata respinta perché troppo bassa, rimane però da capire se ci sia voglia di rilancio e comunque di trovare una soluzione, anche perché il mercato deve ancora entrare nel vivo e saranno monitorati molti profili. Centrale fisico, mancino, Viery ha un buon piede e ottimi margini di miglioramento. Il suo prezzo però è già lievitato, tanto che il Gremio ha sparato una richiesta di venti milioni. Cifra non abbordabile per la Fiorentina soprattutto in quel ruolo e per un ventunenne.
Mercato—
Se le pretese non diminuissero, lo sguardo finirebbe velocemente altrove. La difesa della prossima stagione sarà sicuramente a quattro e si ragiona in questi termini anche sul mercato. Chiaro che per la Fiorentina, dopo i 50 gol subiti nella stagione appena conclusa, sia necessario sistemare l'assetto difensivo fra uomini affidabili e quelli di prospettiva. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA