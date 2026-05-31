Gazzetta: “Paratici vuole un colosso brasiliano. Il Gremio fa muro”. La trattativa

La Fiorentina di Paratici sta infatti cominciando a muoversi e ha puntato Viery, difensore classe 2005 del Gremio

Redazione VN 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 06:19)

Per un brasiliano in uscita nella linea arretrata, un altro è già chiacchierato in entrata, con ruolo diverso ma nello stesso reparto. La Fiorentina sta infatti cominciando a muoversi e ha puntato Viery, difensore classe 2005 del Gremio. Brasiliano come Dodò(che sembra ai saluti così come tutti gli altri terzini ed esterni tranne Parisi), Viery è esploso nell'ultima stagione e ha già attirato l'interesse del mercato europeo.

Viery — La prima offerta dei viola, sui 12 milioni, sarebbe stata respinta perché troppo bassa, rimane però da capire se ci sia voglia di rilancio e comunque di trovare una soluzione, anche perché il mercato deve ancora entrare nel vivo e saranno monitorati molti profili. Centrale fisico, mancino, Viery ha un buon piede e ottimi margini di miglioramento. Il suo prezzo però è già lievitato, tanto che il Gremio ha sparato una richiesta di venti milioni. Cifra non abbordabile per la Fiorentina soprattutto in quel ruolo e per un ventunenne.

Mercato — Se le pretese non diminuissero, lo sguardo finirebbe velocemente altrove. La difesa della prossima stagione sarà sicuramente a quattro e si ragiona in questi termini anche sul mercato. Chiaro che per la Fiorentina, dopo i 50 gol subiti nella stagione appena conclusa, sia necessario sistemare l'assetto difensivo fra uomini affidabili e quelli di prospettiva. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.