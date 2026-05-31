CorFio: “Grosso, Nzola e il mercato. Un giocatore del Sassuolo è il sogno viola”

L'ipotesi più accreditata è che la Fiorentina stia aspettando la risoluzione formale del rapporto tra Fabio Grosso e il Sassuolo

Redazione VN 31 maggio - 06:10

La clausola per il rinnovo automatico del contratto di Paolo Vanoli con la Fiorentina è ormai scaduta, ma il tecnico è ancora formalmente sotto contratto fino al 30 giugno. Nonostante da giorni sembri ormai delineato il cambio in panchina, nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora recapitata all'allenatore. Nel frattempo, il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe chiesto ulteriore tempo all'agente Andrea D'Amicoprima di sciogliere definitivamente il nodo.

Vanoli — L'ipotesi più accreditata è che la Fiorentina stia aspettando la risoluzione formale del rapporto tra Fabio Grosso e il Sassuoloprima di comunicare la propria decisione a Vanoli. L'accordo con l'attuale tecnico neroverde sarebbe infatti già stato raggiunto, ma restano da sistemare alcuni dettagli legati allo staff e all'eventuale indennizzo da riconoscere al club emiliano.

Grosso — Sul tavolo dei dialoghi tra Fiorentina e Sassuolo potrebbe finire anche il mercato. La posizione di M'Bala Nzola, reduce dal prestito in Emilia, potrebbe facilitare l'intesa, ma i viola guardano con interesse anche ad altri profili neroverdi come Armand Laurienté e Cristian Volpato. Il nome che più stuzzica la dirigenza resta però quello del centrocampista Ismaël Koné, protagonista di una stagione molto positiva e considerato uno degli obiettivi più interessanti per il nuovo corso tecnico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.