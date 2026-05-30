Franchi, ordine di servizio alle ditte: “Lavori esterni prima di Ferragosto”

Nella perizia di variante, gli uffici di Palazzo Vecchio hanno, di fatto, anticipato il calendario della Lega Serie A, consapevoli delle richieste avanzate dalla Fiorentina che intende giocare in casa il 29 agosto per festeggiare il centenario e non ha chiesto l'inversione di cambio per la prima partita di Coppa Italia. E, infatti, nell'ordine di servizio si fa sapere alle ditte che "è prevista una partita di Coppa Italia che dovrebbe tenersi nei giorni 14 o 16 agosto 2026" per cui si indica come obiettivo la fine "delle attività previste in questa fase entro il 9 agosto 2026". Il diktat è chiaro. Nella prima fase dei lavori esterni allo stadio è previsto l'allargamento del passaggio pedonale e carrabile di circa 2.700 metri quadri che consenta il transito in sicurezza dei tifosi durante le partite garantendo, allo stesso tempo, gli spazi necessari al cantiere per finire i lavori del primo lotto. In meno di due mesi vanno fatti nuovi pavimenti provvisori, una recinzione prefabbricata, nuove luci e un sistema di raccolta delle acque che si collega alla fognatura sotto viale Nervi. Il via libera alla quinta variante introduce anche alcune modifiche come la rimozione di 30 posti auto nel piazzale Campioni del '56 e lo spostamento del monumento dedicati ai tifosi in un'altra zona del giardino "Niccolò Galli".