Fiorentina Primavera: ecco chi sarà il sostituto di Daniele Galloppa

Stagione storica per il settore giovanile della Fiorentina. Oltre allo scudetto Primavera, che mancava dal 1983, si è interrotto anche il tabù Viareggio con la formazione under 18 che nella finale del 23 marzo col Rijeka ha vinto la sua nona Coppa Carnevale (assente dal 1992). Un percorso trionfale, quello dei viola al Viareggio, reso possibile grazie al lavoro del tecnico Marco Capparella. Sarà lui, a meno di sorprese, il sostituto di Daniele Galloppa (LA SUA INTERVISTA) sulla panchina della Primavera a partire da agosto. A settembre la finale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta, a ottobre il debutto in Youth League. Lo riporta La Nazione.