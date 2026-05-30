Galloppa: “Ho lasciato prima squadra con la faccia tosta. Kouadio, che crescita”

Intanto è stato talmente rapido che non ho avuto il tempo di pensare ed è stato un bene. Ho capito che quando sali in prima squadra il campo rischia di diventare l’ultima cosa e questo da appassionato del mio lavoro un po’ mi rattrista. Ma hai sotto un’azienda, è così. La stima da parte della squadra dopo quei pochi giorni? Questo lo ho avvertito e dopo Mainz certi messaggi li ho conservati con grande piacere. Di certo non volevo apparire l’allenatore giovane e intimorito e sono andato con la faccia un po’ tosta. E loro mi hanno apprezzato.