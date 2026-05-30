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Cor.Fio: “Scudetto Primavera, il rischio è disperdere il talento”

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La Fiorentina Primavera è diventata campione d'Italia, ma chi riuscirà a fare il salto nel calcio dei grandi?
Redazione VN

"Saranno famosi?": se lo chiede il Corriere Fiorentino in merito alla Fiorentina Primavera, laureatasi campione d'Italia pochi giorni fa contro il Parma. Il settore giovanile viola sta dando i suoi frutti (L'INTERVISTA AL RESPONSABILE VALENTINO ANGELONI), ma riusciranno i giovani a fare il salto dalla Primavera al calcio professionistico? E' questo il dilemma più grande. A tal proposito si legge sul quotidiano:

(...) La sto­ria dice che in Ita­lia per i gio­vani c’è poco spa­zio: ripren­dendo i tabel­lini delle ultime 3 finali scu­detto (Sas­suolo-Roma, Fio­ren­tina-Inter e il Fio­ren­tina-Parma di 2 giorni fa), oggi solo il roma­ni­sta Pisilli ha un posto fisso in prima squa­dra. Un dato che rac­conta da solo quanti talenti sbat­tano la testa nel salto tra Pri­ma­vera e cal­cio pro­fes­sio­ni­stico. La Fio­ren­tina da tempo sta pen­sando alla squa­dra B e sta lavo­rando per una serie di accordi che per­met­tano ai ragazzi viola di andare in pre­stito, magari in B o in C (vedi Rubino a Car­rara o Ante­nucci finito addi­rit­tura al Las Pal­mas), per for­marsi e tor­nare più forti: per avere la squa­dra B però il per­corso è lungo (serve met­tersi in lista e aspet­tare even­tuali ripe­scaggi) e non sem­pre l’esi­genza di far gio­care i pro­pri ragazzi si sposa con le prio­rità dei club in cui vanno in pre­stito. Il rischio insomma è disper­dere il talento. Certo, le vit­to­rie aiu­tano ad atti­rare le atten­zioni e quest’estate i gio­vani viola (ma anche il loro alle­na­tore Gal­loppa) avranno tante richie­ste. L’Avel­lino si è già mosso per Bra­schi e Koua­dio, la Samp vuole tenersi Mar­ti­nelli, ma offerte sono già arri­vate anche per il ter­zino Balbo, uno dei fidi di Vanoli in prima squa­dra. Il pro­blema però è la men­ta­lità. In Ita­lia c’è un freno, si con­si­de­rano gio­vani i 20 o 21enni, men­tre top club come Liver­pool, Chel­sea, City, Bayern o Arse­nal lan­ciano 18enni in par­tite chiave e addi­rit­tura il Feye­noord ha fatto debut­tare un 16enne.

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