Cor.Fio: “Scudetto Primavera, il rischio è disperdere il talento”

La Fiorentina Primavera è diventata campione d'Italia, ma chi riuscirà a fare il salto nel calcio dei grandi?

"Saranno famosi?": se lo chiede il Corriere Fiorentino in merito alla Fiorentina Primavera, laureatasi campione d'Italia pochi giorni fa contro il Parma. Il settore giovanile viola sta dando i suoi frutti (L'INTERVISTA AL RESPONSABILE VALENTINO ANGELONI), ma riusciranno i giovani a fare il salto dalla Primavera al calcio professionistico? E' questo il dilemma più grande. A tal proposito si legge sul quotidiano: