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VIDEO SKY – Grosso-Fiorentina, c’è un nodo: deve liberarsi dal Sassuolo

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Redazione VN
30 maggio

Grosso è il principale indiziato per essere il nuovo allenatore della Fiorentina: prima che il matrimonio si realizzi, l'allenatore deve liberarsi dal club neroverde

Grosso è il principale indiziato per essere il nuovo allenatore della Fiorentina: prima che il matrimonio si realizzi, l'allenatore deve liberarsi dal club neroverde