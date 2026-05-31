Nazione: “L’incontro con Commisso, budget e Grosso. Tutti i temi sul tavolo”

Il viaggio a New York di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari sarà decisivo per definire le strategie della Fiorentina in vista della prossima stagione. Dall'incontro con la proprietà emergeranno indicazioni fondamentali sul budget disponibile per il mercato, un elemento che condizionerà le prossime mosse della dirigenza. Nel frattempo proseguono i sondaggi e il lavoro degli intermediari, mentre l'arrivo ormai imminente di Fabio Grosso in panchina sta già orientando le scelte tecniche.

Mercato

A centrocampo Nicolò Fagioli è considerato il punto fermo attorno al quale costruire il gioco, con Ndour, Mandragora e Brescianini destinati a completare il reparto. Manca però ancora quel centrocampista fisico e dinamico che la società cerca da tempo. In attacco servirà una vera rivoluzione: la Fiorentina dovrà acquistare almeno quattro esterni offensivi con capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Restano da valutare le posizioni di Manor Solomon e Albert Gudmundsson, mentre il tema più delicato riguarda Moise Kean. Al di là della clausola rescissoria, il futuro dell'attaccante dipenderà soprattutto dalla sua volontà di restare e dalle sue condizioni fisiche. Anche su questo il vertice americano sarà determinante. Lo scrive la Nazione.