CorSport: “La distanza tra Firenze e Grosso. E Paratici ha chiesto una cosa a Vanoli”

La Fiorentina e Grosso stanno lavorando per ridurre le distanze e chiudere l’intesa nel più breve tempo possibile

Redazione VN 1 giugno - 06:12

La Fiorentina si prepara a una settimana decisiva per il proprio futuro. Prima della partenza negli Stati Uniti, dove Alessandro Ferrari e Fabio Paraticiincontreranno la famiglia Commisso, i dirigenti viola vogliono definire alcuni dossier fondamentali, a partire dalla scelta del nuovo allenatore. Il viaggio servirà soprattutto a ottenere il via libera definitivo al progetto tecnico ed economico della prossima stagione.

Paratici — Il nome in cima alla lista resta quello di Fabio Grosso. Paratici ha puntato con decisione sull’ex tecnico del Sassuolo, ottenendo dalla proprietà piena libertà di scelta nonostante una certa preferenza iniziale per la conferma di Paolo Vanoli (a cui è stata chiesta un po' di pazienza). L’accordo con Grosso è vicino, ma manca ancora la definizione di alcuni dettagli, in particolare quelli relativi alla composizione dello staff tecnico che dovrebbe seguirlo a Firenze.

Grosso — Proprio lo staff rappresenta al momento l’ultimo vero ostacolo alla fumata bianca. La Fiorentina e Grosso stanno lavorando per ridurre le distanze e chiudere l’intesa nel più breve tempo possibile. Per questo motivo il club non ha ancora interrotto del tutto i contatti con Vanoli, mantenendo aperta una soluzione alternativa. L’obiettivo, però, è chiaro: arrivare all’incontro con la proprietà negli Stati Uniti con il nuovo allenatore già scelto e definito. Lo scrive il Corriere dello Sport.