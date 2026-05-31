Nazione: “Incontro Ferrari-Paratici con Commisso. Ecco a cosa deve servire”

Dopo stagioni vissute tra picchi entusiasmanti e dolorose sliding doors, Firenze chiede risposte concrete. La priorità è una pianificazione sportiva ed economica chiara, capace di coniugare sostenibilità finanziaria e ambizione sul campo. Serve una visione di lungo periodo: programmazione del mercato, valorizzazione dei giovani e continuità tecnica. Lo scudetto della Primavera ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente viola, offrendo nuove prospettive per il futuro. La proprietà e i vertici societari sono chiamati ora a definire le linee guida delle prossime stagioni. Non si tratta di un semplice incontro operativo, ma di un vertice strategico decisivo per il rilancio del club. La famiglia Commisso dovrà tracciare una rotta precisa, in grado di riportare la Fiorentina stabilmente protagonista sia in Italia che in Europa. New York chiama, Firenze attende. Il futuro viola si gioca adesso, sull’asse transatlantico. Ora più che mai.