Oggi il sorteggio per il calendario di A. Nazione: “Le richieste della Fiorentina”

Nella giornata di oggi, alle 18:30, al Teatro Regio di Parma, avrà luogo il sorteggio per definire il calendario della prossima stagione di Serie A. È stata confermata la riduzione a tre finestre dedicate alle Nazionali (lo stop avverrà domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre). Inoltre il calendario sarà asimmetrico, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria.