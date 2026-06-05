Nella giornata di oggi, alle 18:30, al Teatro Regio di Parma, avrà luogo il sorteggio per definire il calendario della prossima stagione di Serie A. È stata confermata la riduzione a tre finestre dedicate alle Nazionali (lo stop avverrà domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre). Inoltre il calendario sarà asimmetrico, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria.
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VIOLA NEWS news viola stampa Oggi il sorteggio per il calendario di A. Nazione: “Le richieste della Fiorentina”
La Nazione
Oggi il sorteggio per il calendario di A. Nazione: “Le richieste della Fiorentina”
Le richieste della Fiorentina (e del Comune di Firenze) per il campionato della prossima stagione di Serie A
Lato Fiorentina—
Dal canto suo la Fiorentina ha inoltrato tre richieste: la prima riguarda la volontà di giocare la seconda giornata (meglio se di sabato, proprio il 29) che coinciderà col centenario del club. Le altre due richieste provengono invece dal Comune e riguardano i lavori al Franchi: la gara del 29 novembre vorrebbero che venisse giocata in trasferta causa Maratona e l'ultima giornata sempre in trasferta, per consegnare il Franchi una settimana prima agli operai. Lo scrive La Nazione.
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