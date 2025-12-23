Favasuli: “E’ la mia migliore annata. Aquilani mi ha cambiato la carriera”

Il commento alla sua "miglior" stagione di Costantino Favasuli

Redazione VN 23 dicembre - 21:32

Costantino Favasuli, esterno della Fiorentina attualmente in prestito al Catanzaro (VIOLA IN PRESTITO: IL RESOCONTO), si è raccontato in un’intervista a gianlucadimarzio.com, facendo il punto sulla sua stagione, sul rapporto speciale con Alberto Aquilani e sulle ambizioni future.

La stagione al CatanzaroFavasuli vive un momento molto positivo: «Arriviamo da quattro vittorie consecutive che hanno cambiato il volto della squadra e l’umore dello spogliatoio. Oggi siamo più compatti, consapevoli e affamati». L’esterno viola sottolinea la crescita del gruppo e dei giovani arrivati in estate: «La qualità è alta e il lavoro quotidiano fa la differenza». A livello personale non ha dubbi: «È la mia miglior annata. Ho già migliorato i numeri dello scorso anno, ma devo continuare a crescere, soprattutto in gol e assist».

Il legame con AquilaniDecisivo nel suo percorso è stato e resta Alberto Aquilani: «L’ho conosciuto alla Fiorentina, quando giocavo da trequartista. È stato lui a spostarmi sulla fascia sinistra in Primavera: una scelta che mi ha cambiato la carriera». Ritrovarlo a Catanzaro è stato un valore aggiunto: «Mi conosce perfettamente, sa come stimolarmi. Mi ha trasformato come calciatore e sentirsi capiti dall’allenatore è fondamentale».

Il sogno azzurro e il futuroIndimenticabile la prima chiamata in Under 21: «Un’emozione fortissima. Spero un giorno di esordire, ma ora penso solo al Catanzaro». Con ambizione ma senza fretta: «Il sogno è arrivare in Serie A. Voglio crescere passo dopo passo e dare tutto, senza rimpianti».