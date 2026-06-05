Rep: “La situazione per ogni reparto. Sul fronte prestiti c’è già chiarezza”

La Fiorentina sta sondando dei nomi in tutti i reparti in attesa di capire quale sarà il budget a disposizione

Redazione VN 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 09:26)

In attesa di capire quale sarà il budget messo a disposizione da Commisso, Paratici sta già sondando i primi nomi sul mercato. Per quanto riguarda la porta, in caso di partenza di De Gea, sono pronti Bento del Al Nassr e Mandas, ex Lazio e negli ultimi sei mesi al Bournemouth.

In difesa invece gli esterni sono tutti in uscita: Dodò, Fortini e con ogni probabilità anche Gosens. Sondati i profili di Joao Mario della Juventus e di Revivo, israeliano del Maccabi Tel Aviv. In attacco invece Harrison e Solomon non verranno riscattati; sono dunque pronti tre innesti: Aranda del Boca Juniors, Cancellieri e anche Cambiaghi del Bologna, una trattativa, quest’ultima, che potrebbe entrare nel vivo a luglio.

In pole ci sono anche giocatori del Sassuolo che Grosso conosce bene. Tra questi Volpato e Thorstvedt. Tuttavia, la dirigenza viola non vuole riempire la Fiorentina di giocatori neroverdi. Sui prestiti invece sarà fondamentale il lavoro di Moreno Zebi, responsabile dei prestiti che ha già delineato un futuro per ognuno di essi. Lo riporta La Repubblica.