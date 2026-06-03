Così Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ai microfoni di Rai Sport al termine dell'amichevole tra Lussemburgo ed Italia, in cui ha giocato come titolare per 75':
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Comuzzo: “I miei alti e bassi? Li vivo così. Baldini ci insegna ad essere uomini”
Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo ha disputato 75' nell'amichevole giocata dall'Italia contro il Lussemburgo
Stasera contava il risultato ma anche e soprattutto la prestazione, abbiamo avuto questa opportunità di giocare con la maglia della Nazionale maggiore e per questo volevamo dare tutto, cercando di fare il meglio possibile in campo. Il mister ci dà delle idee chiare che noi poi dobbiamo mettere in campo, quasi come se fossimo una squadra di club. In Under 21 siamo un grande gruppo e tutti ci aiutiamo. Il mio inizio di carriera? Ho vissuto alti e bassi, è vero, con grandi valutazioni e tante voci di mercato, io cerco di vivere sempre giorno per giorno, imparando dai miei errori. Mi ritengo sempre una persona fortunata. Grazie alle indicazioni di mister Baldini cerchiamo di essere prima uomini che calciatori.
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