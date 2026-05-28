Direttamente dal Viola Park, Leonardo Semplici ha parlato della scelta di Fabio Grosso per la Fiorentina, e non solo:
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VIOLA NEWS news viola interviste Semplici: “Grosso? C’è un grande ds, credo sia la scelta giusta”
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Semplici: “Grosso? C’è un grande ds, credo sia la scelta giusta”
Leonardo Semplici approva la scelta di Fabio Grosso per la panchina della Fiorentina
"Per questa Primavera lo Scudetto sarebbe il coronamento di un percorso bellissimo, in generale di tanti anni fatti bene. Il settore giovanile è sempre stato all'avanguardia, mi auguro che sia una bella partita. Grosso? C'è un grande ds e questa credo che possa essere la scelta giusta per la Fiorentina"
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