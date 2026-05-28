Semplici: “Grosso? C’è un grande ds, credo sia la scelta giusta”

Direttamente dal Viola Park, Leonardo Semplici ha parlato della scelta di Fabio Grosso per la Fiorentina, e non solo:

"Per questa Primavera lo Scudetto sarebbe il coronamento di un percorso bellissimo, in generale di tanti anni fatti bene. Il settore giovanile è sempre stato all'avanguardia, mi auguro che sia una bella partita. Grosso? C'è un grande ds e questa credo che possa essere la scelta giusta per la Fiorentina"