Cesc Fabregas ha portato un'aria nuova in un campionato storicamente conservativo come la Serie A. Lo spagnolo ha parlato della cultura calcistica italiana, nel corso di un'intervista a The Athletic:
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Fabregas attacca: “Troppi 0-0 in Italia. Qui le squadre vogliono annullarti”
Cesc Fabregas critica la mentalità conservativa del calcio italiano
"Vincere in Italia è difficile. Ci sono molti 0-0 e 1-0. Qui le squadre cercano di annullarti difendendo e pressando, non attaccando. Fidatevi, analizzo molto il calcio. Guardo la Bundesliga, la Liga e la Premier League. Le squadre si difendono in modo molto, molto diverso rispetto a come fanno in Italia. Quando guardi le squadre di Premier, vedi una struttura. Vedi cosa cercano di fare. Vedi lo stile che vogliono imporre. Qui, molte volte, è impossibile capire cosa sta succedendo. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione ai dettagli"
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