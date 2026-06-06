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Fabregas attacca: “Troppi 0-0 in Italia. Qui le squadre vogliono annullarti”

Fabregas attacca: “Troppi 0-0 in Italia. Qui le squadre vogliono annullarti” - immagine 1
Cesc Fabregas critica la mentalità conservativa del calcio italiano
Redazione VN

Cesc Fabregas ha portato un'aria nuova in un campionato storicamente conservativo come la Serie A. Lo spagnolo ha parlato della cultura calcistica italiana, nel corso di un'intervista a The Athletic:

"Vincere in Italia è difficile. Ci sono molti 0-0 e 1-0. Qui le squadre cercano di annullarti difendendo e pressando, non attaccando. Fidatevi, analizzo molto il calcio. Guardo la Bundesliga, la Liga e la Premier League. Le squadre si difendono in modo molto, molto diverso rispetto a come fanno in Italia. Quando guardi le squadre di Premier, vedi una struttura. Vedi cosa cercano di fare. Vedi lo stile che vogliono imporre. Qui, molte volte, è impossibile capire cosa sta succedendo. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione ai dettagli"

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