La Fiorentina Primavera è tornata sul tetto d'Italia dopo più di 40 anni. Alla base c'è il lavoro del responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni. Proprio Angeloni ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole:
news viola
Angeloni: “Commisso voleva una Primavera di toscani. Che gioia lo Scudetto”
"La gioia più grande è aver riportato lo Scudetto a Firenze dopo 43 anni. Ho visto gioire tanti ragazzi, e per molti di loro si è chiuso un cerchio. Una gioia per tutti, per il club, e per il nostro presidente che è venuto a mancare. La dedica è per lui e tutta la famiglia Commisso. Molti ragazzi sono qui fin da quando sono bambini, c'è appartenenza, sono tifosi viola. Il rispetto per la Fiorentina e l'appartenenza sono valori importanti"
Sugli stranieri: "Se se ne possono prendere di bravi è giusto farlo. Noi siamo attenti sul territorio perchè è una scelta della proprietà. Negli ultimi anni in 16 hanno esordito in prima squadra. Ci sono tanti talenti, alcuni sono in prestito. La scelte della prima squadra verranno prese da Paratici. Galloppa è stato con noi 6 anni, ed auguriamo il meglio a chi punterà su di lui. Il nostro obiettivo deve essere quello di produrre giovani per la prima squadra"
© RIPRODUZIONE RISERVATA