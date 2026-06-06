Angeloni: “Commisso voleva una Primavera di toscani. Che gioia lo Scudetto”

"La gioia più grande è aver riportato lo Scudetto a Firenze dopo 43 anni. Ho visto gioire tanti ragazzi, e per molti di loro si è chiuso un cerchio. Una gioia per tutti, per il club, e per il nostro presidente che è venuto a mancare. La dedica è per lui e tutta la famiglia Commisso. Molti ragazzi sono qui fin da quando sono bambini, c'è appartenenza, sono tifosi viola. Il rispetto per la Fiorentina e l'appartenenza sono valori importanti"