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"Due anni con Grosso": l'intervista a VN

La Fiorentina è sempre più vicina a Fabio Grosso. L’allenatore campione del mondo 2006 sta definendo la separazione dal Sassuolo, club con cui ha ancora un anno di contratto, per poi intraprendere una nuova avventura sulla panchina viola.

Per capire meglio chi sia realmente Grosso allenatore, quali siano i suoi punti di forza, i suoi limiti, il suo modo di lavorare e cosa potrebbe portare a Firenze, Violanews ha intervistato in esclusiva Antonio Parrotto, direttore di SassuoloNews.nete autore del libro “Sassuolo, la promessa mantenuta. La seconda promozione non si scorda mai”, dedicato proprio alla cavalcata che ha riportato i neroverdi in Serie A.

L'arrivo di Grosso sulla panchina della Fiorentina divide tifosi e addetti ai lavori. E' lui l'uomo giusto al momento giusto per il futuro del club viola? Qui di seguito le domande e le risposte volte a provare a rispondere a questo intricato e grande quesito.