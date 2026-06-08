Il giornalista Rai Paolo Paganini ha parlato in un'intervista a News.Superscommesse.it dove ha parlato anche di Paratici.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Paganini vota Paratici: “Top europeo. Con lui la Fiorentina torna protagonista”
news viola
Paganini vota Paratici: “Top europeo. Con lui la Fiorentina torna protagonista”
Il giornalista Rai Paolo Paganini dice la sua sulla Fiorentina e spende belle parole per Fabio Paratici, ds gigliato
Avendo un dirigente come Paratici, la Fiorentina sta in una botte di ferro, e lo dimostra anche la scelta di un allenatore emergente come Grosso. Paratici è uno dei migliori dirigenti in Europa; certo, dovrà fare un bel repulisti, perché tanti giocatori hanno fatto il loro tempo a Firenze. Ma lui è una garanzia perché la Fiorentina possa tornare ad essere protagonista
© RIPRODUZIONE RISERVATA