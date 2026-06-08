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Nazione: “Fiorentina su Koleosho. E attenzione a un centrale italiano ex Serie A”

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Tra i profili seguiti c’è anche Luca Koleosho, attaccante statunitense classe 2004, naturalizzato italiano
Redazione VN

La Fiorentina continua a seguire diversi giocatori. All’estero piace Lovro Majer, centrocampista croato classe 1998 del Wolfsburg, destinato a lasciare la Germania dopo la retrocessione del club della Bassa Sassonia. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2028.

Koleosho

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Tra i profili seguiti c’è anche Luca Koleosho, attaccante statunitense classe 2004, naturalizzato italiano, attualmente al Paris FC ma di proprietà del Burnley. Attorno a lui c’è grande interesse da parte di diversi club.

Okoli

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Un profilo simile è quello di Caleb Okoli. Il difensore centrale nato a Vicenza nel 2001 è reduce da una stagione complicata con il Leicester, ma continua a essere monitorato con attenzione sul mercato. Lo scrive la Nazione.

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