La Fiorentina continua a seguire diversi giocatori. All’estero piace Lovro Majer, centrocampista croato classe 1998 del Wolfsburg, destinato a lasciare la Germania dopo la retrocessione del club della Bassa Sassonia. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2028.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Fiorentina su Koleosho. E attenzione a un centrale italiano ex Serie A”
La Nazione
Nazione: “Fiorentina su Koleosho. E attenzione a un centrale italiano ex Serie A”
Tra i profili seguiti c’è anche Luca Koleosho, attaccante statunitense classe 2004, naturalizzato italiano
Koleosho—
Tra i profili seguiti c’è anche Luca Koleosho, attaccante statunitense classe 2004, naturalizzato italiano, attualmente al Paris FC ma di proprietà del Burnley. Attorno a lui c’è grande interesse da parte di diversi club.
Okoli—
Un profilo simile è quello di Caleb Okoli. Il difensore centrale nato a Vicenza nel 2001 è reduce da una stagione complicata con il Leicester, ma continua a essere monitorato con attenzione sul mercato. Lo scrive la Nazione.
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