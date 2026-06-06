Questa è stata la stagione delle clamorose retrocessioni in giro per l'Europa. In Inghilterra è stato il West Ham a scendere in Championship, mentre in Liga è toccato al Mallorca con 42 punti. Il flop più assurdo è stato però quello del Wolfsburg, che ha perso lo spareggio contro il Paderborn, squadra di seconda serie. Molti giocatori di livello potrebbero quindi lasciare il club.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Paratici guarda in casa Wolfsburg. L’occasione può essere un centrocampista
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Paratici guarda in casa Wolfsburg. L’occasione può essere un centrocampista
La retrocessione del Wolfsburg apre diversi scenari di mercato. Anche Paratici guarda in Germania
Occasione Majer—
Secondo CaughtOffside, la Fiorentina sarebbe interessata a Lovro Majer. Il mancino croato, in grado giocare sia trequartista, sia come regista, piace ai viola. Il prezzo si aggira tra i 10 ed i 12 milioni. Anche Como e Napoli seguono con attenzione la situazione dell'ex Rennes.
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