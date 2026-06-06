Paratici guarda in casa Wolfsburg. L’occasione può essere un centrocampista

Questa è stata la stagione delle clamorose retrocessioni in giro per l'Europa. In Inghilterra è stato il West Ham a scendere in Championship, mentre in Liga è toccato al Mallorca con 42 punti. Il flop più assurdo è stato però quello del Wolfsburg, che ha perso lo spareggio contro il Paderborn, squadra di seconda serie. Molti giocatori di livello potrebbero quindi lasciare il club.