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Fiorentina su Ekkelenkamp, ma c’è concorrenza: l’altra squadra interessata

Fiorentina su Ekkelenkamp, ma c’è concorrenza: l’altra squadra interessata - immagine 1
Non solo la Fiorentina sulle tracce di Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese: il centrocampista piace ad un altro club di A
Redazione VN

Dopo l'ottima stagione con la maglia dell'Udinese, il centrocampista Jurgen Ekkelenkamp è finito nel mirino di diversi club di Serie A. Infatti, come scrive Sky Sport, oltre alla Fiorentina, su di lui c'è anche l'interesse del Genoa, che dovrà anticipare la concorrenza per assicurarselo e in questo senso potrebbero diventare decisive le prossime settimane.

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