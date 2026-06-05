Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Di Marzio: Fiorentina sul giovane genietto italiano del Bayern, ma non è sola

calciomercato

Di Marzio: Fiorentina sul giovane genietto italiano del Bayern, ma non è sola

Di Marzio: Fiorentina sul giovane genietto italiano del Bayern, ma non è sola - immagine 1
Si punta a riportare in Italia un talento espatriato in età verdissima
Redazione VN

Guido Della Rovere potrebbe tornare in Italia dopo due anni al Bayern Monaco: secondo Gianluca Di Marzio ci pensa la Fiorentina, tallonata dal Napoli. I viola sarebbero avanti perché lo seguono da tempo.

Chi è Della Rovere

—  

Trequartista mancino classe 2007 cresciuto nelle giovanili della Cremonese, due anni fa dopo l'esordio in Serie B a 16 anni appunto ha scelto di passare nella seconda squadra del Bayern, giocando in Youth League e venendo aggregato, pur senza mai esordire, in prima squadra con i vari Kane, Olise e Diaz.

La Juve lo ha perso

—  

La Juventus, complice una simpatia che si porta dentro dall'infanzia, è stata forte sul giocatore ma ha tentennato complice il caos che c'è in società. E in questo vuoto si è inserito il Bayern Monaco che senza pensarci su troppo ha pagato il cartellino alla Cremonese per circa 300 mila euro portandolo in Baviera.

Leggi anche
Sky Sport: “Fiorentina, occhi sul portiere dell’Al-Nassr per il dopo De Gea”
Laurienté potrebbe lasciare il Sassuolo. Ecco la richiesta di Carnevali

© RIPRODUZIONE RISERVATA