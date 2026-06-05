Di Marzio: Fiorentina sul giovane genietto italiano del Bayern, ma non è sola

Guido Della Rovere potrebbe tornare in Italia dopo due anni al Bayern Monaco: secondo Gianluca Di Marzio ci pensa la Fiorentina , tallonata dal Napoli . I viola sarebbero avanti perché lo seguono da tempo.

Trequartista mancino classe 2007 cresciuto nelle giovanili della Cremonese, due anni fa dopo l'esordio in Serie B a 16 anni appunto ha scelto di passare nella seconda squadra del Bayern, giocando in Youth League e venendo aggregato, pur senza mai esordire, in prima squadra con i vari Kane, Olise e Diaz.

La Juve lo ha perso

La Juventus, complice una simpatia che si porta dentro dall'infanzia, è stata forte sul giocatore ma ha tentennato complice il caos che c'è in società. E in questo vuoto si è inserito il Bayern Monaco che senza pensarci su troppo ha pagato il cartellino alla Cremonese per circa 300 mila euro portandolo in Baviera.