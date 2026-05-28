Occasioni retrocessione Bundes: il boia dell’Italia e un Wolfsburg da saccheggiare

Bundesliga in archivio: cosa offrono le rose delle squadre che hanno perso la lotta salvezza in Germania? Andiamo a curiosare

Federico Targetti Caporedattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 12:02)

Terminati gli approfondimenti in chiave occasioni di mercato sui campionati che, tra i top 5 europei, chiudono la stagione con tre retrocessioni dirette, ovvero Serie A, Liga e Premier League, la domanda che ci siamo posti è stata se scrivere o meno su Bundesliga e Ligue 1, che invece portano le terzultime agli spareggi con le terze della seconda divisione. "Mah, se Wolfsburg e Nizza scendono ha senso, se no le altre sono davvero poca roba". E in effetti, per la Germania, c'è poco da pescare tra Sankt Pauli e Heidenheim, ma si dà il caso che il Paderborn abbia clamorosamente battuto il Wolfsburg ai supplementari condannandolo alla Zweite Bundesliga e dando un senso a questa carrellata. Per cui eccovela, in attesa del risultato di Nizza-Saint-Étienne di domani.

ST. PAULI — Il secondo club di Amburgo, che rappresenta l'omonimo quartiere, ha provato a reggersi sulle parate del bosniaco Nikola Vasilj. Già, bosniaco: è stato lui a far sembrare piccola la porta dello stadio di Zenica a Pio Esposito e a Cristante nella finale playoff vinta dalla sua squadra sull'Italia. 30 anni, profilo esperto, nulla più di un buon secondo in una squadra di livello medio-alto. Più utile, forse, il 24enne Joel Chima Fujita, giapponese con passaporto nigeriano formato nella fucina belga del Sint-Truiden ed esportato in Germania come tanti suoi connazionali. Centrocampista centrale, 31 partite da titolare su 34, 1 gol e 3 assist.

Ultimo, probabilmente il più interessante, Mathias Pereira Lage, ala portoghese di 29 anni che ha fatto parte del Brest dei miracoli che un paio d'anni fa si è qualificato addirittura in Champions League. Arrivato in estate, Pereira Lage si è rotto il crociato e non ha potuto dare il suo contributo, ma proprio questo lo rende un'occasione vantaggiosa almeno a livello economico, anche a gennaio visto che ne avrà ancora per un po'.

HEIDENHEIM — Qui forse c'è ancora meno materiale rispetto al St. Pauli, perché la forza dell'Heidenheim è sempre stata il gruppo fin da quando il piccolo club ha raggiunto la prima divisione tre stagioni fa, arrivando fino in Conference League grazie ai gol di bomber Kleindienst. Oggi il testimone lo hanno raccolto Stefan Schimmer e Budu Zivzivadze, il secondo parte dell'ondata di calciatori georgiani di discreto livello che ha popolato l'Europa degli ultimi anni. Sono entrambi 32enni, quindi poco futuribili.

Ci sarebbero Arijon Ibrahimovic (l'ex Frosinone) ed Eren Dinkçi sulle fasce, ma sono in prestito da Bayern e Friburgo, quindi non è dall'Heidenheim retrocesso che andrebbero comprati. Chiudiamo con Luca Kerber, 24 anni, centrocampista protagonista un paio di stagioni fa della folle cavalcata del Saarbrucken dalla Dritte Liga, la terza serie, fino alla semifinale di DFB Pokal, la coppa nazionale, eliminando Bayern Monaco e Borussia Monchengladbach.

WOLFSBURG — E ora mettetevi comodi, perché sulla carta qui parliamo di una rosa da Europa che verrà saccheggiata. Messi insieme, questi giocatori hanno fallito, ma pensate che i Lupi hanno fatto appena 29 punti in 34 partite con il genio di Eriksen (l'ex Inter) a disposizione in mediana. Il danese, come Bove, non può giocare in Italia, ma è per rendere l'idea. Ci sono un paio di ex obiettivi viola e tanti ex Serie A: Rogerio (Sassuolo) e Maehle (Atalanta) sulle fasce, Vavro (Lazio) in difesa, Lindstrom (Napoli) sull'ala. Ma quello da cercare sul mercato sarebbe l'ex Bologna Mattias Svanberg: non sempre impiegato, ma a segno 3 volte con 1 assist da centrocampista, il 27enne ha bisogno di ritrovare centralità.

In porta c'è il polacco Kamil Grabara, ve ne ricorderete, si è parlato molto di lui qualche sessione di mercato fa quando ancora era al Copenhagen, mentre in difesa il greco Konstantinos Koulierakis, ex PAOK, era nei radar del Milan prima di scegliere la Germania e ha il vizio del gol. C'è anche una ex giovane promessa della trequarti, il croato Lovro Majer, ma il profilo con cui vi lasciamo è quello del bomber algerino Mohamed Amoura, 26 anni, 8 reti e 3 assist, titolare delle Volpi del Deserto anche ai prossimi Mondiali, dove lo potremo vedere all'opera contro Argentina, Giordania e Austria nel gruppo J.