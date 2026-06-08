Privarsi di Kean? Nazione: “Grosso vorrebbe una punta che conosca bene la A”

Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi più caldi in casa Fiorentina. Tra la clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida a lugli o e una valutazione di mercato attorno ai 40 milioni, la decisione sul centravanti sarà determinante per le strategie estive del club viola.

Il ragionamento è semplice: qualora la Fiorentina dovesse privarsi di Kean, sarebbe necessario individuare immediatamente il suo sostituto, possibilmente avendo già un accordo impostato. Trovare sul mercato un attaccante in grado di garantire lo stesso impatto, sia dal punto di vista tecnico che realizzativo, non sarà però un compito facile.