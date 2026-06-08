Gosens, uomo vero. Repubblica: “Quel gesto della scorsa estate verso i figli”

Robin Gosens continua a distinguersi anche per le qualità umane. Un episodio della scorsa estate lo racconta bene: alla vigilia dell’esordio di campionato a Cagliari, il tedesco rimase il più a lungo possibile a Firenze per stare vicino alla famiglia dopo un problema sanitario che aveva coinvolto uno dei figli. Una volta superata l’emergenza, partì comunque per la Sardegna da Pisa, raggiunse i compagni e giocò regolarmente da titolare.

Nel frattempo, sfumato il sogno di partecipare al Mondiale con la Germania, Gosens si gode le vacanze. Lo scorso 26 maggio, attraverso un messaggio sui social, ha dato appuntamento alla prossima stagione promettendo di tornare «molto più forte». L’annata appena conclusa, però, non è stata particolarmente brillante: un infortunio più lungo del previsto, oltre 500 minuti in meno rispetto alla stagione precedente e soltanto quattro gol segnati, la metà rispetto all’anno prima.

Anche per lui il futuro dipenderà dalle scelte che la Fiorentina definirà nelle prossime settimane. I dirigenti viola sono negli Stati Uniti per confrontarsi con la proprietà e pianificare il nuovo corso tecnico e societario. Solo con l’apertura ufficiale del mercato si capirà meglio quale sarà il ruolo di Gosens nel progetto della Fiorentina che verrà. Lo scrive Repubblica Firenze.