Le scelte ufficiali di Baldini per l'amichevole contro la Grecia: altra chance per i viola Ndour e Comuzzo. In panchina Fortini

Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali di Grecia-Italia, seconda amichevole internazionale per gli azzurri di Silvio Baldini, in programma questa sera alle ore 21:00 al Pankritio Stadium. Ci sono, come contro il Lussemburgo, Comuzzo e Ndour, mentre parte ancora dalla panchina Fortini, a vantaggio dell'atalantino Ahanor.