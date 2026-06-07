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Grecia-Italia, le formazioni ufficiali: le scelte di Baldini sui tre viola

Baldini, Italia U21
Le scelte ufficiali di Baldini per l'amichevole contro la Grecia: altra chance per i viola Ndour e Comuzzo. In panchina Fortini
Matteo Torniai Redattore 

Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali di Grecia-Italia, seconda amichevole internazionale per gli azzurri di Silvio Baldini, in programma questa sera alle ore 21:00 al Pankritio Stadium. Ci sono, come contro il Lussemburgo, Comuzzo e Ndour, mentre parte ancora dalla panchina Fortini, a vantaggio dell'atalantino Ahanor. 

I ventidue titolari in campo

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GRECIA (3-4-2-1): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis, Kiriakopoulos; Tzolis, Masouras; Douvikas. Allenatore: Ivan Jovanovic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. Allenatore: Silvio Baldini.

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