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Grecia-Italia, probabili formazioni: altra chance per Ndour e Comuzzo?

Baldini, Italia U21
Superato lo scoglio Lussemburgo grazie alla rete decisiva di Francesco Pio Esposito, l’Italia si prepara ad affrontare il secondo test amichevole del suo ciclo di impegni. Questa sera, domenica 7 giugno, gli azzurri guidati dal commissario...
Redazione VN

Superato lo scoglio Lussemburgo grazie alla rete decisiva di Francesco Pio Esposito, l'Italia si prepara ad affrontare il secondo test amichevole del suo ciclo di impegni. Questa sera, domenica 7 giugno, gli azzurri guidati dal commissario tecnico Silvio Baldini sfideranno la Grecia al Pankritio Stadium di Candia, sull'isola di Creta. La gara, con calcio d'inizio fissato per le ore 21:00 italiane, rappresenta un banco di prova significativo per valutare i giovani talenti del panorama nazionale contro un'avversaria strutturata e superiore sul piano organizzativo rispetto alla formazione affrontata in precedenza.

Le probabili formazioni 

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GRECIA (3-4-2-1): Vlachodimos; Retsos, Mavropanos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Kourbelis, Tsimikas; Tetteh, Tzous; Douvikas. CT: Ivan Jovanovic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. CT: Silvio Baldini.

Dove vederla/seguirla

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Il match tra Grecia e Italia sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai 1. Sarà inoltre possibile seguire l'evento in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Violanews.com, allo stesso tempo, vi terrà aggiornati minuto per minuto sul risultato della gara. 

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