Superato lo scoglio Lussemburgo grazie alla rete decisiva di Francesco Pio Esposito, l'Italia si prepara ad affrontare il secondo test amichevole del suo ciclo di impegni. Questa sera, domenica 7 giugno, gli azzurri guidati dal commissario tecnico Silvio Baldini sfideranno la Grecia al Pankritio Stadium di Candia, sull'isola di Creta. La gara, con calcio d'inizio fissato per le ore 21:00 italiane, rappresenta un banco di prova significativo per valutare i giovani talenti del panorama nazionale contro un'avversaria strutturata e superiore sul piano organizzativo rispetto alla formazione affrontata in precedenza.
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Grecia-Italia, probabili formazioni: altra chance per Ndour e Comuzzo?
Superato lo scoglio Lussemburgo grazie alla rete decisiva di Francesco Pio Esposito, l’Italia si prepara ad affrontare il secondo test amichevole del suo ciclo di impegni. Questa sera, domenica 7 giugno, gli azzurri guidati dal commissario...
Le probabili formazioni—
GRECIA (3-4-2-1): Vlachodimos; Retsos, Mavropanos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Kourbelis, Tsimikas; Tetteh, Tzous; Douvikas. CT: Ivan Jovanovic.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. CT: Silvio Baldini.
Dove vederla/seguirla—
Il match tra Grecia e Italia sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai 1. Sarà inoltre possibile seguire l'evento in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Violanews.com, allo stesso tempo, vi terrà aggiornati minuto per minuto sul risultato della gara.
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