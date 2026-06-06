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Adesso è ufficiale, Vincenzo Italiano riparte dal Besiktas: contratto fino al 2028

Adesso è ufficiale, Vincenzo Italiano riparte dal Besiktas: contratto fino al 2028 - immagine 1
Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. Firmato un contratto fino al 2028: inizia l'avventura in Turchia.
Redazione VN

Era una possibilità di cui si parlava da giorni, ma ora è arrivata l'ufficialità: Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas. Il tecnico italiano, reduce dalle ultime esperienze in Serie A e accostato a diverse panchine importanti del calcio italiano, ha scelto di proseguire la propria carriera in Turchia.

Dopo la definizione degli ultimi dettagli contrattuali e il trasferimento a Istanbul insieme alla delegazione del club, a bordo dell'aereo presidenziale, il Besiktas ha annunciato l'accordo. Per Italiano si apre così una nuova esperienza internazionale, mentre si chiude il capitolo italiano della sua carriera da allenatore.

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Il comunicato

—  

Beşiktaş Football Inc. annuncia di aver raggiunto un accordo con l'esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano, che ricoprirà il ruolo di allenatore della nostra Prima Squadra. È stato firmato un contratto con il Sig. Vincenzo Italiano per la guida della nostra Prima Squadra fino al termine della stagione 2027-2028. Siamo convinti che il nostro allenatore apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia Beşiktaş, augurandogli ogni successo.

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