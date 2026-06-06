Adesso è ufficiale, Vincenzo Italiano riparte dal Besiktas: contratto fino al 2028

Il comunicato—
Beşiktaş Football Inc. annuncia di aver raggiunto un accordo con l'esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano, che ricoprirà il ruolo di allenatore della nostra Prima Squadra. È stato firmato un contratto con il Sig. Vincenzo Italiano per la guida della nostra Prima Squadra fino al termine della stagione 2027-2028. Siamo convinti che il nostro allenatore apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia Beşiktaş, augurandogli ogni successo.
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