Brocchi su Ndour: “Ogni piazza ha il suo DNA. Lui deve ancora trovare quella giusta”

Cristian Brocchi parla del centrocampista viola Cher Ndour: "Adatto a Firenze? Vi spiego perché deve ancora trovare la piazza giusta"

Redazione VN 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 21:49)

Dal palcoscenico del Festival della Serie A a Parma arrivano riflessioni interessanti sul mondo Fiorentina. A parlare è l'ex centrocampista viola Cristian Brocchi, oggi apprezzato opinionista per DAZN, che si è soffermato a lungo sul valore e sul rendimento di Cher Ndour, il centrocampista classe 2004 arrivato a Firenze per dare fisicità e geometrie alla mediana.

Secondo Brocchi, l'impatto di un calciatore non dipende mai solo dalle sue qualità tecniche assolute, ma dall'alchimia che si viene a creare con la filosofia storica della piazza in cui si trova a giocare. L'ex mediano ha spiegato la sua teoria portando degli esempi molto chiari sulla specificità dei vari club:

"A volte i giocatori li identifico anche per le caratteristiche che hanno: un giocatore che può giocare nel Torino, magari non può giocare in un'altra squadra, perché al Torino vogliono vedere centrocampisti che hanno gamba, vogliono vedere lo spirito del Toro. Magari in altre piazze accettano un giocatore più lezioso, che ti sembra meno aggressivo, ma in realtà non è che non lo sia".

"Ndour deve trovare la sua dimensione" — Il focus si è poi spostato sul centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, reduce da mesi di alti e bassi e da un percorso di inserimento che ha mostrato lampi di talento ma anche fisiologiche pause di crescita: "In tal senso credo che Ndour sia un giocatore che deve ancora trovare la piazza giusta".