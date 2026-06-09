VN – De Gea in uscita, ingaggio troppo alto: la Fiorentina lo cede

De Gea ha un ingaggio molto alto per le casse della Fiorentina che ha deciso di farlo partire, vista anche l'età del portiere

Nicolò Schira 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 21:03)

La Fiorentina, come vi avevamo anticipato, ha deciso di poter fare a meno di David De Gea. Il Ds Paratici ha il compito di abbassare il monte ingaggi della Fiorentina. Questo diktat imposto dalla proprietà ha messo in discussione il futuro di De Gea. Lo spagnolo ha un ingaggio molto pesante e non è più intoccabile.

Un ingaggio quello da tre milioni fino al 2028 è considerato troppo alto, vista anche la non più giovane età del portiere. L'estremo difensore spagnolo è un classe 1990, a novembre compirà 36 anni. L'ex Manchester United è dunque in uscita, da capire quali squadra vorranno muoversi sulle sue tracce. Si era parlato di Inter e Juventus in Serie A, squadre a cui sarebbe stato offerto.

Sostituti — In caso di addio di De Gea, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbero 2 i nomi che piacciono a Fabio Paratici: il primo è Mandas, portiere della Lazio, di rientro da Bournemouth. Il secondo è Andrea Caprile del Cagliari.