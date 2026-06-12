CorSport: “Paratici vuole Koleosho, ecco quanto chiede il Burnley per la cessione”

I dirigenti viola seguono già da tempo Koleosho, che difficilmente rimarrà in Inghilterra, dove peraltro dovrebbe giocare in Championship

Redazione VN 12 giugno - 05:40

Siamo ancora a inizio giugno, è vero, ma a oggi, nella rosa della Fiorentina 2026/27 c'è una voragine circoscritta a un reparto,e a una tipologia di calciatori ben specifica: si tratta degli esterni d'attacco, merce rara di cui in questo momento la squadra di Fabio Grosso è sprovvista.

Koleosho — Per rimediare, Paratici ha messo gli occhi su Luca Koleosho, anni ventuno, per carta d'identità e caratteristiche tecniche il profilo giusto. Perché Paratici e soci cercano appunto un'ala, la cercano possibilmente under 25 e italiana, sempre nel solco dell'ideale Fiorentina disegnata da Rocco Commisso. Tutto questo però a un prezzo accessibile: e il classe 2004 che si è già messo in mostra in nazionale maggiore col ct Baldini nelle ultime due amichevoli azzurre può essere preso a prezzo di saldo, se si pensa al tipo di giocatore.

Concorrenza — Il Burnley, club che detiene il suo cartellino e che lo ha girato in prestito nell'ultima stagione (sei mesi all'Espanyol e sei mesi al Paris Fc) può lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 10 milioni. I dirigenti viola seguono già da tempo Koleosho, che difficilmente rimarrà in Inghilterra, dove peraltro dovrebbe giocare in Championship (il Burnley, diciannovesimo a fine Premier, è infatti retrocesso). Occhio però all'inserimento di altre rivali dalla Serie A, perché i due test match contro Lussemburgo e Grecia hanno fatto drizzare le antenne ad altre squadre del nostro campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.