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La Gazzetta dello Sport

Dal vertice USA prime idee (azzurre). Gazzetta: “Ok per Koleosho e Okoli”

Dal vertice USA prime idee (azzurre). Gazzetta: “Ok per Koleosho e Okoli” - immagine 1
Emergono i primi nomi dal summit americano per la Fiorentina: piacciono due azzurrini come Koleosho e Okoli. Le ultime.
Redazione VN

In USA con il tema.... Made in Italy. Il viaggio di Ferrari e Paratici negli States insieme alla proprietà americana inizia ora, con l'obiettivo di gettare le basi per la nuova stagione. Dopo l'ufficializzazione di Grosso, ora la parola chiave è "ambizione". E dai primi summit, riferisce La Gazzetta dello Sport, emergono alcuni nomi che già potrebbero diventare di attualità per la nuova Fiorentina.

Idee Okoli e Koleosho

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Si stabiliranno insieme alla proprietà le linee guida della prossima stagione, in parte comunque definite, ma andranno tradotte sul mercato fra cessioni e acquisti senza fare gli errori dell'anno scorso. Finanziare le entrate sì, innanzitutto con le uscite e potenzialmente andando su giovani azzurri di belle speranze. Si inserisce in questo caso il nome di Luca Koleosho, recentemente all'opera nella Nazionale maggiore sperimentale di Baldini. Accanto a Comuzzo e Ndour, ha ben figurato come esterno offensivo rapido e duttile che potrebbe fare al caso del 4-3-3 di Grosso. Proprietà Burnley, retrocesso dalla Premier, ha giocato in prestito al Paris FC da gennaio e sarebbe disposto a scoprire la Serie A.

L'altro nome è quello di Caleb Okoli, oggi al Leicester. Con le Foxes il difensore è addirittura retrocesso in terza serie inglese. Atalanta  Frosinone le sue squadre in A, ora ha un prezzo di circa 10 milioni e potrebbe andare a sostituire Rugani nel pacchetto difensivo.

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