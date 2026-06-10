CorSport: “Centrocampo stabile ma dubbi su Fazzini e riscatti”

Il centrocampo è il settore che, in teoria, meno sarà coinvolto nella rivoluzione considerando Fagioli, Mandragora, Ndour e Parisi (che se parte Gosens torna a fare il terzino sinistro) dentro al progetto di nuova Fiorentina. Quanto a Fabbian e Brescianini, sono stati riscattati per un esborso totale di ventitré milioni, ma una valutazione e una chiacchierata con entrambi Paratici le farà prima di toglierli dal mercato. Il punto interrogativo si chiama Jacopo Fazzini, investimento da dieci milioni solo un’estate fa: la minusvalenza è già stata messa in conto, ma prima direttore sportivo e allenatore vogliono capire se dare un’altra occasione all’ex Empoli in un contesto differente.