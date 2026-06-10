Questa mattina, il Corriere dello Sport si sofferma sul centrocampo viola che potrebbe essere il reparto meno coinvolto nella fase di rivoluzione tecnica, con diversi elementi già considerati parte integrante del progetto e alcuni casi ancora da valutare con attenzione.
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CorSport: “Centrocampo stabile ma dubbi su Fazzini e riscatti”
Il centrocampo della Fiorentina resta il reparto meno toccato dalla rivoluzione: Fabbian e Brescianini da valutare, Fazzini in bilico.
Il centrocampo è il settore che, in teoria, meno sarà coinvolto nella rivoluzione considerando Fagioli, Mandragora, Ndour e Parisi (che se parte Gosens torna a fare il terzino sinistro) dentro al progetto di nuova Fiorentina. Quanto a Fabbian e Brescianini, sono stati riscattati per un esborso totale di ventitré milioni, ma una valutazione e una chiacchierata con entrambi Paratici le farà prima di toglierli dal mercato. Il punto interrogativo si chiama Jacopo Fazzini, investimento da dieci milioni solo un’estate fa: la minusvalenza è già stata messa in conto, ma prima direttore sportivo e allenatore vogliono capire se dare un’altra occasione all’ex Empoli in un contesto differente.
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