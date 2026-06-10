Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il reparto offensivo è destinato a essere quello maggiormente coinvolto nella possibile rivoluzione della Fiorentina. Tra rientri, valutazioni di mercato e possibili cessioni, l’attacco si conferma il settore più instabile in vista della nuova stagione:
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CorSport: “Paratici ha una voglia matta di non rinunciare ai gol di Kean”
L'attacco sarà il reparto che subirà più cambiamenti, ma né Paratici né il nuovo tecnico viola vogliono privarsi di Moise Kean
L’attacco, il reparto che viceversa potrebbe subire le modifiche maggiori: Harrison e Solomon sono rientrati alla base (chances ridotte solo per l’israeliano di riprendere la strada per Firenze), Piccoli va via se all’orizzonte appare lo scambio (di prestiti) giusto per non rimetterci troppo dei venticinque milioni spesi a luglio 2025, Gudmundsson è questione di trovare l’acquirente ideale. No, nessuna dimenticanza eccellente: Paratici (d’accordo Grosso) ha una voglia matta di non rinunciare ai gol di Kean.
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