Dalle indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport emerge un quadro di forte discontinuità nel progetto della Fiorentina. Nel confronto tra il direttore sportivo Fabio Paratici e il presidente Giuseppe Commisso, sarebbe stata illustrata l’idea di una profonda rivoluzione dell’organico e della struttura tecnica:
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CorSport: “Al via la rivoluzione. Nessun reparto verrà risparmiato”
Paratici incontra Commisso: rivoluzione alla Fiorentina con possibile taglio di tutti i reparti e rifondazione della rosa.
Non ci sarà reparto che sarà risparmiato, non ci sarà nome che non possa essere tagliato: questo, tra le altre cose, ha detto Paratici a Giuseppe Commisso nell’incontro di ieri, illustrando al presidente la rivoluzione per cambiare i connotati alla Fiorentina e il budget di cui ha bisogno per farlo. Un taglio detto col passato recente, perfino in discontinuità con le scelte fatte durante il mercato invernale, e l’opera comincerà subito al ritorno dagli Stati Uniti di Ferrari e Paratici: c’è da smontare e rimontare la squadra pezzo per pezzo.
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