CorSport: “Al via la rivoluzione. Nessun reparto verrà risparmiato”

Dalle indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport emerge un quadro di forte discontinuità nel progetto della Fiorentina. Nel confronto tra il direttore sportivo Fabio Paratici e il presidente Giuseppe Commisso, sarebbe stata illustrata l’idea di una profonda rivoluzione dell’organico e della struttura tecnica:

Non ci sarà reparto che sarà risparmiato, non ci sarà nome che non possa essere tagliato: questo, tra le altre cose, ha detto Paratici a Giuseppe Commisso nell’incontro di ieri, illustrando al presidente la rivoluzione per cambiare i connotati alla Fiorentina e il budget di cui ha bisogno per farlo. Un taglio detto col passato recente, perfino in discontinuità con le scelte fatte durante il mercato invernale, e l’opera comincerà subito al ritorno dagli Stati Uniti di Ferrari e Paratici: c’è da smontare e rimontare la squadra pezzo per pezzo.