Fiorentina, arriva Morganti al fianco di Paratici. L’idea è una società più moderna

Nel progetto di riorganizzazione della Fiorentina, Paratici spinge per una nuova struttura: Morganti al Viola Park e revisione delle aree sportive

Dalla Corriere Fiorentino emerge il quadro di una Fiorentina impegnata in una profonda fase di “ricostruzione” voluta dal nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. Il progetto non riguarda soltanto il campo e il mercato, ma soprattutto l’intera struttura organizzativa del club.

Tra le prime mosse c’è l’arrivo di Paolo Morganti, ex Catanzaro, individuato come coordinatore delle attività sportive del Viola Park. Il suo compito sarà quello di ottimizzare la gestione quotidiana del centro sportivo, coordinando allenamenti, strutture e manutenzioni, con l’obiettivo di rendere più efficiente il lavoro tra prima squadra e settore giovanile.