Dalla Corriere Fiorentino emerge il quadro di una Fiorentina impegnata in una profonda fase di “ricostruzione” voluta dal nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. Il progetto non riguarda soltanto il campo e il mercato, ma soprattutto l’intera struttura organizzativa del club.
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Fiorentina, arriva Morganti al fianco di Paratici. L’idea è una società più moderna
Tra le prime mosse c’è l’arrivo di Paolo Morganti, ex Catanzaro, individuato come coordinatore delle attività sportive del Viola Park. Il suo compito sarà quello di ottimizzare la gestione quotidiana del centro sportivo, coordinando allenamenti, strutture e manutenzioni, con l’obiettivo di rendere più efficiente il lavoro tra prima squadra e settore giovanile.
Il piano nasce anche da alcune criticità riscontrate da Paratici all’interno dell’organizzazione, tra cui la separazione logistica tra Primavera e prima squadra. L’intervento si inserisce in un disegno più ampio che verrà discusso anche nella missione negli Stati Uniti insieme alla dirigenza, dove si affronteranno temi come struttura societaria, comunicazione, staff medico e gestione delle aree sportive.
L’idea alla base è costruire una società più moderna e coordinata, capace di funzionare in modo stabile indipendentemente dai singoli protagonisti.
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