Questa mattina, il Corriere Fiorentino, si sofferma sulle prossime mosse di mercato di Fabio Paratici e il suo staff. Dopo l'arrivo del nuovo allenatore, Fabio Grosso, potrebbe arrivare anche il primo colpo proprio dal Sassuolo: Thorstvedt. Ma il centrocampista potrebbe non essere l'unico a giungere in Riva all'Arno da Reggio Emilia:
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CorFio: “Non solo Thorstvedt. Grosso guarda ancora in casa Sassuolo?”
La Fiorentina guarda ancora in casa Sassuolo: oltre a Thorstvedt, piacciono anche Volpato e Laurienté.
Il nome più caldo è quello di Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese che rappresenta una delle priorità per il nuovo corso tecnico guidato da Fabio Grosso. Non è però escluso che la Fiorentina possa monitorare anche altri profili del Sassuolo, come gli esterni Cristian Volpato e Armand Laurienté, protagonisti del 4-3-3 adottato dall'allenatore in neroverde.
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