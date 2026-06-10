CorFio: “Thorstvedt torna nel mirino viola, Paratici prepara l’affondo”

Dopo aver accolto Fabio Grosso in panchina, la Fiorentina si prepara a entrare nel vivo del mercato estivo sotto la guida di Fabio Paratici. Il direttore sportivo viola, dopo aver seguito da vicino le operazioni degli ultimi mesi e aver portato a termine l'arrivo del nuovo allenatore, sarebbe pronto ad accontentarne le prime richieste.

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c'è quello di Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo già accostato ai viola durante la scorsa sessione invernale. All'epoca la richiesta del club emiliano, valutata intorno ai 15 milioni di euro, aveva frenato la trattativa. Ora però lo scenario è cambiato: il norvegese è in scadenza di contratto la prossima estate e i colloqui per il rinnovo si sarebbero interrotti.