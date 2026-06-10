Dopo aver accolto Fabio Grosso in panchina, la Fiorentina si prepara a entrare nel vivo del mercato estivo sotto la guida di Fabio Paratici. Il direttore sportivo viola, dopo aver seguito da vicino le operazioni degli ultimi mesi e aver portato a termine l'arrivo del nuovo allenatore, sarebbe pronto ad accontentarne le prime richieste.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Thorstvedt torna nel mirino viola, Paratici prepara l’affondo”
Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c'è quello di Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo già accostato ai viola durante la scorsa sessione invernale. All'epoca la richiesta del club emiliano, valutata intorno ai 15 milioni di euro, aveva frenato la trattativa. Ora però lo scenario è cambiato: il norvegese è in scadenza di contratto la prossima estate e i colloqui per il rinnovo si sarebbero interrotti.
Thorstvedt rappresenta un profilo particolarmente gradito a Grosso, che lo ha già allenato al Sassuolo. Le sue qualità negli inserimenti e la capacità di incidere in zona gol — con 4 reti nell'ultima stagione e 19 complessive in 125 presenze in neroverde — lo rendono un obiettivo concreto per rinforzare il centrocampo viola.
Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra Fiorentina e Sassuolo. Pur mantenendo una valutazione vicina ai 15 milioni, il club emiliano potrebbe essere costretto a rivedere le proprie richieste per evitare di perdere il giocatore a parametro zero, aprendo così alla possibilità di un accordo intorno ai 10-12 milioni di euro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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