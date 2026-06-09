Da Roma: “Piccoli-Cancellieri, spunta l’idea dello scambio con la Lazio”

Roberto Piccoli è stata la delusione stagionale in casa Fiorentina. L'ex Cagliari non è riuscito a ripetere la buona stagione passata in Sardegna. Il suo futuro alla Fiorentina è in bilico, e qualche squadra pensa al suo profilo. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato qui su VN dell'interessamento della Lazio e dalla Capitale arrivano conferme. Anche se è diversa l'ipotesi relativa alla formula.