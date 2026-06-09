Roberto Piccoli è stata la delusione stagionale in casa Fiorentina. L'ex Cagliari non è riuscito a ripetere la buona stagione passata in Sardegna. Il suo futuro alla Fiorentina è in bilico, e qualche squadra pensa al suo profilo. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato qui su VN dell'interessamento della Lazio e dalla Capitale arrivano conferme. Anche se è diversa l'ipotesi relativa alla formula.
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VIOLA NEWS news viola stampa Da Roma: “Piccoli-Cancellieri, spunta l’idea dello scambio con la Lazio”
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Da Roma: “Piccoli-Cancellieri, spunta l’idea dello scambio con la Lazio”
La Lazio studia Roberto Piccoli. Da Roma avanza l'idea di uno scambio con la Fiorentina
Come scrive Il Messaggero, infatti, Piccoli è finito nel mirino della Lazio. Gattuso vuole una punta diversa, viste le difficoltà di Dia e Ratkov. L'idea porterebbe ad uno scambio con la Fiorentina, che coinvolgerebbe Matteo Cancellieri, esterno d'attacco in uscita da Formello e già accostato alla Fiorentina nei giorni scorsi. Una trattativa che non sarebbe però alla pari, con un eventuale conguaglio economico favorevole ai viola.
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