VN – Piccoli piace a un club di A: la formula possibile è una sola. Decide Grosso

Tra i giocatori in bilico c'è anche Roberto Piccoli. Arrivato al Viola Park per una cifra vicina ai 27 milioni di euro, non è mai riuscito a convincere

Giovanni Zecchi Redattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 12:48)

Sono ore calde in casa Fiorentina. Fabio Paratici e Alessandro Ferrari voleranno domani negli Stati Uniti per incontrare Giuseppe Commisso e gettare le basi del futuro della società. Al centro del vertice non ci saranno soltanto i cambiamenti che il direttore sportivo intende apportare all'intera area sportiva, ma anche le strategie di mercato.

Mercato — La sensazione, a oggi, è che la Fiorentina debba ridurre in modo significativo il monte ingaggi. Per farlo, potrebbero concretizzarsi diverse cessioni importanti. Nessuno, infatti, salvo poche eccezioni,può considerarsi sicuro della permanenza a Firenze. Fabio Paratici ha messo tutti sotto osservazione e sarà il mercato, in base alle opportunità che si presenteranno, a determinare chi resterà e chi partirà.

Piccoli — Tra i giocatori in bilico c'è anche Roberto Piccoli.Arrivato al Viola Park per una cifra vicina ai 27 milioni di euro, non è mai riuscito a convincere pienamente. Anzi, si è portato dietro il peso di una valutazione molto elevata che spesso ha condizionato il suo rendimento anche dal punto di vista mentale. Chiamato a ricoprire il ruolo di titolare durante l'assenza di Moise Kean, non ha mai dato la sensazione di poter trascinare da solo l'attacco viola. (Gudmundsson via?)

Cessione? — Per questo motivo, Fabio Paratici starebbe riflettendo sul suo futuro. Considerato l'investimento effettuato dalla società, appare difficile immaginare una cessione a titolo definitivo, che comporterebbe una pesante minusvalenza. Per questo la Fiorentina potrebbe valutare un trasferimento in prestito, anche senza diritto di riscatto, con l'obiettivo di permettere al giocatore di crescere e rilanciarsi attraverso una stagione da protagonista.

Lazio — Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Roberto Piccoli sarebbe finito nel mirino di Gennaro Gattuso e della Lazio. Il tecnico calabrese, da poco approdato sulla panchina biancoceleste, avrebbe individuato nell'ex attaccante del Cagliari un rinforzo ideale per il reparto offensivo. L'alternativa sarebbe Andrea Pinamonti, soluzione però più costosa per Claudio Lotito, che vedrebbe nel prestito di Piccoli un'opzione economicamente più sostenibile.

Futuro — Al momento non si registrano contatti ufficiali tra Lazio e Fiorentina. Anche perché la volontà del club viola è quella di attendere le valutazioni di Fabio Grosso. Salvo sorprese, domani dovrebbe arrivare l'ufficialità del nuovo allenatore della Fiorentina. Successivamente, l'ex tecnico del Sassuolo analizzerà tutti i profili presenti in rosa, compreso Roberto Piccoli. Sarà anche sulla base del suo giudizio che Paratici prenderà una decisione definitiva sul futuro dell'attaccante.