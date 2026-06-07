CorFio: “Quello che vuole fare Paratici con le cessioni e la gestione degli esuberi”

La Fiorentina si trova davanti a un'estate delicata , costretta a ridurre costi e dimensioni della rosa dopo la mancata qualificazione alle coppe europee. Il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici dovrà conciliare le esigenze del nuovo progetto tecnico con quelle di bilancio, cercando di evitare di svendere i giocatori e preservare il valore degli investimenti fatti negli ultimi anni.

In attesa del vertice negli Stati Uniti tra la proprietà, Alessandro Ferrari e Paratici, uno dei principali problemi riguarda l'eredità lasciata dalle recenti campagne acquisti. Oltre ai numerosi giocatori di ritorno dai prestiti, il club deve gestire diversi calciatori acquistati a cifre elevate che non hanno reso secondo le aspettative e che oggi risultano difficili da piazzare sul mercato senza perdite economiche. (Sohm cosa fa?)

Mercato

Tra i casi più complicati figurano Jacopo Fazzini, Simon Sohm, Roberto Piccoli e Giovanni Fabbian. I quattro sono costati complessivamente circa 67 milioni di euro e, alla luce della stagione deludente appena conclusa, sarà molto difficile recuperarne integralmente il valore attraverso eventuali cessioni, rendendo il lavoro di Paratici ancora più complesso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.