VN – Volpato dà la sterzata: cosa determina il suo gradimento alla Fiorentina

Grosso? No, Volpato vuole innanzitutto lasciare il Sassuolo perché ha davanti un'autentica leggenda del club neroverde

Cristian Volpato si concentra in questi giorni sui Mondiali da disputare con l'Australia, è logico, ma presto sarà tempo di parlare di mercato. Già, perché secondo quanto raccolto da Violanews il ragazzo del 2003 è entusiasta della prospettiva di un trasferimento alla Fiorentina in estate.