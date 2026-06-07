Cristian Volpato si concentra in questi giorni sui Mondiali da disputare con l'Australia, è logico, ma presto sarà tempo di parlare di mercato. Già, perché secondo quanto raccolto da Violanews il ragazzo del 2003 è entusiasta della prospettiva di un trasferimento alla Fiorentina in estate.
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VN – Volpato dà la sterzata: cosa determina il suo gradimento alla Fiorentina
Grosso? No, Volpato vuole innanzitutto lasciare il Sassuolo perché ha davanti un'autentica leggenda del club neroverde
Chiuso da Berardi—
Il fatto che sulla panchina viola sia pronto a sedersi Fabio Grosso, suo allenatore nell'ultima stagione al Sassuolo, aiuta, certo, ma non è decisivo: la ragione per cui Volpato vuole lasciare il Sassuolo risiede nella consapevolezza di non avere speranze, da esterno destro d'attacco, di soffiare il posto a Mimmo Berardi, che dalle parti del Mapei Stadium è considerata una sorta di divinità.
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