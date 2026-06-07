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VN – Volpato dà la sterzata: cosa determina il suo gradimento alla Fiorentina

VN – Volpato dà la sterzata: cosa determina il suo gradimento alla Fiorentina - immagine 1
Grosso? No, Volpato vuole innanzitutto lasciare il Sassuolo perché ha davanti un'autentica leggenda del club neroverde
Nicolò Schira

Cristian Volpato si concentra in questi giorni sui Mondiali da disputare con l'Australia, è logico, ma presto sarà tempo di parlare di mercato. Già, perché secondo quanto raccolto da Violanews il ragazzo del 2003 è entusiasta della prospettiva di un trasferimento alla Fiorentina in estate.

Chiuso da Berardi

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Il fatto che sulla panchina viola sia pronto a sedersi Fabio Grosso, suo allenatore nell'ultima stagione al Sassuolo, aiuta, certo, ma non è decisivo: la ragione per cui Volpato vuole lasciare il Sassuolo risiede nella consapevolezza di non avere speranze, da esterno destro d'attacco, di soffiare il posto a Mimmo Berardi, che dalle parti del Mapei Stadium è considerata una sorta di divinità.

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