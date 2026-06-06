Sartori lo stima da anni, ma Gosens si allontana dal Bologna. Ecco il motivo

Nelle ultime settimane il nome di Robin Gosens è stato accostato anche al Bologna , ma al momento l'ipotesi non sembra destinata a decollare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dal club rossoblù sarebbero arrivate smentite piuttosto nette riguardo a un possibile affondo per l'esterno tedesco della Fiorentina.

Un accostamento che non era nato per caso. Giovanni Sartori conosce molto bene Gosens, avendolo portato all'Atalanta durante la sua esperienza a Bergamo. Inoltre il profilo del tedesco sarebbe particolarmente apprezzato anche all'interno dell'area tecnica rossoblù. Nonostante questo, l'operazione viene considerata oggi molto complicata.

A frenare il Bologna sarebbero soprattutto ragioni economiche. L'ingaggio percepito dall'esterno viola, superiore ai due milioni di euro a stagione, non si sposerebbe con le caratteristiche del profilo che il club emiliano sta cercando per rinforzare la fascia sinistra. L'orientamento della società sarebbe infatti quello di investire su un giocatore più giovane e con costi complessivamente inferiori.