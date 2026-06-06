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Chiesa: “Salah ha un cuore immenso, parla sempre di Firenze”

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Chiesa elogia Salah: "Ha un cuore immenso". L'ex viola racconta il legame dell'egiziano con Firenze e Roma.
Redazione VN

L'ex attaccante viola Federico Chiesa, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport soffermandosi su un ex campione che è passato, forse troppo velocemente, anche da Firenze: Momo Salah. Le sue parole:

Pur essendo una leggenda e pur avendo mille emozioni per l'addio, ha avuto un pensiero per tutti e ci ha ringraziato per essere stati suoi compagni. A me ha regalato una maglia con una dedica bella e privata. Salah ha un cuore immenso ed è ancora legato all'Italia: parla sempre di Firenze e Roma.

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