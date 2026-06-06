Fiorentina-Vanoli, è ufficialmente finita. Il club ha comunicato ieri la conclusione del rapporto durato 210 giorni con il tecnico che ha avuto il merito di riportare la Fiorentina dall'ultimo posto alla salvezza. Come spiega Repubblica, la società resta profondamente riconoscente all'allenatore, nella consapevolezza che fosse necessario un cambio radicale per ripartire.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “I 210 giorni di Vanoli. Ora si apre l’era Fabio Grosso”
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Repubblica: “I 210 giorni di Vanoli. Ora si apre l’era Fabio Grosso”
A Firenze si è chiusa ufficialmente l'era Vanoli e sta per cominciare quella di Grosso. La Fiorentina resta riconoscente al tecnico.
Grosso in arrivo—
Ora sarà la volta di Fabio Grosso, appena liberatosi dal Sassuolo: firmerà un biennale con opzione a 1,2 milioni netti a stagione. Manca solo l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare a inizio settimana, mentre per vedere il campione del mondo a Firenze bisognerà attendere qualche settimana.
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