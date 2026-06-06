Repubblica: “I 210 giorni di Vanoli. Ora si apre l’era Fabio Grosso”

A Firenze si è chiusa ufficialmente l'era Vanoli e sta per cominciare quella di Grosso. La Fiorentina resta riconoscente al tecnico.

Fiorentina-Vanoli, è ufficialmente finita. Il club ha comunicato ieri la conclusione del rapporto durato 210 giorni con il tecnico che ha avuto il merito di riportare la Fiorentina dall'ultimo posto alla salvezza. Come spiega Repubblica, la società resta profondamente riconoscente all'allenatore, nella consapevolezza che fosse necessario un cambio radicale per ripartire.